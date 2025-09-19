La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso con cielo medio nublado a nublado en la Ciudad de México para este viernes 19 de septiembre.

Lluvias fuertes en la CDMX

Entre las 18:00 de la tarde y las 22:00 de la noche se pronostican chubascos y algunas lluvias fuertes, especialmente en el sur y poniente de la capital.

Se esperan vientos del norte y noreste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima será de 25°C y la mínima de 15°C.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot