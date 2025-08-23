Más Información

Se construirá un plan de rescate para la de la Ciudad de México que abarca el sur de la capital en las principalmente, informó la jefa de Gobierno, .

Durante un recorrido que realizó la mandataria capitalina por la zona de San Gregorio, en Xochimilco, detalló que el rescate es donde hay

Se construirá un plan de rescate para la zona lacustre de la ciudad de México. Foto: Especial.
Se construirá un plan de rescate para la zona lacustre de la ciudad de México. Foto: Especial.

Al respecto, el secretario de la Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza, señaló que se está estudiando la calidad del agua en la capital, además de que el plan contempla la construcción de una planta tratadora de agua de los canales .

“Tenemos el plan de la recuperación de la ciudad lacustre en la zona sur de la ciudad, estamos ya haciendo los análisis de calidad del agua de los canales, de las lagunas, para también hacer el diseño, las ingenierías básicas de la planta tratadora, va a ser una planta tratadora de gran capacidad que va a mejorar muchísimo y recuperar la calidad de agua de los canales. Va a ayudar mucho a potenciar la productividad de la zona que es la principal petición de los comuneros, incrementar su capacidad de producción”, dijo.

La mandataria aseguró que los trabajos contarán con  la asesoría de los pobladores. Foto: Especial.
La mandataria aseguró que los trabajos contarán con  la asesoría de los pobladores. Foto: Especial.

Agregó que estiman que en los próximos tres meses se tengan los primeros resultados sobre los estudios con el fin de saber cuánto presupuesto se requiere.

La mandataria aseguró que los trabajos contarán con la asesoría de los pobladores, “Viene la construcción de espacios de diálogo con los pobladores, porque ellos tienen propuestas. O sea, no solo se dedican a la producción, en fin, tienen propuestas muy pertinentes de lo que debe de hacerse para hacer que la ciudad lacustre en la ciudad tenga futuro. Y vamos a escucharlos y vamos a estudiar las propuestas”, dijo.

“Yo calculo que todo lo que estudiemos y tengamos como resultados, podemos invertir el próximo año ya en la recuperación estratégica de todos los espacios con agua de la ciudad de toda esta zona”, acotó.

