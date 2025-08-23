El Gobierno de la Ciudad de México informó que el socavón en la alcaldía Gustavo A. Madero fue originado por una fuga de agua ocasionada por las lluvias recientes. Además indicó que dará atención a la mujer que cayó al interior de seis metros de profundidad.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) destacó que dará seguimiento a las atenciones médicas que requiera la mujer que cayó en un socavón localizado en el andador de la Avenida Talismán frente al número 4012, entre Eduardo Molina y Norte 80-A, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La señora fue atendida en el lugar por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) quienes la trasladaron al Hospital de Traumatología Magdalena de las Salinas.

La oquedad, que tiene una dimensión de 6 metros de largo por 4 metros de ancho y aproximadamente 6 metros de profundidad, fue originada por una fuga de aguas residuales en un colector de 1.52 metros de diámetro causada por las intensas lluvias.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua pone a disposición de la ciudadanía la Línea H2O *426 disponible las 24 h.

