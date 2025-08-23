Más Información

Todo listo para la audiencia de Julio César Chávez Jr en Sonora; se desconoce si será por videoconferencia o de forma presencial

Mujer cae en socavón en alcaldía Gustavo A Madero; oquedad se abrió cuando ella iba pasando

Sheinbaum inaugura el MARINABUS de Acapulco; el sistema de transporte será operado por la Marina

El Pentágono crea medalla de defensa de la frontera con México; prioridad, asegurar zona limítrofe

Aseguran 601 kilos de cocaína frente a costas de Guerrero; hay cuatro detenidos

Nueva Corte inicia con la “purificación” de instalaciones; conoce las actividades del 1 de septiembre

El Gobierno de la Ciudad de México informó que el fue originado por una ocasionada por las lluvias recientes. Además indicó que dará atención a la mujer que cayó al interior de seis metros de profundidad.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) destacó que dará seguimiento a las que requiera la mujer que cayó en un socavón localizado en el andador de la Avenida Talismán frente al número 4012, entre Eduardo Molina y Norte 80-A, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La señora fue atendida en el lugar por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) quienes la trasladaron al Hospital de Traumatología Magdalena de las Salinas.

La oquedad, que tiene una dimensión de 6 metros de largo por 4 metros de ancho y aproximadamente 6 metros de profundidad, fue originada por una fuga de aguas residuales en un colector de 1.52 metros de diámetro causada por las intensas lluvias.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua pone a disposición de la ciudadanía la Línea H2O *426 disponible las 24 h.

