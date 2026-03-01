Más Información

Gobernador de Chiapas anuncia investigación a elementos de unidad policial tras presuntos pagos del CJNG; hecho fue revelado por EL UNIVERSAL

Policía de élite de Chiapas, en narconómina de “El Mencho”

Playas de Puerto Vallarta registran afluencia normal a una semana de hechos violentos; mantienen seguridad en la zona

Irán afirma que atacó portaaviones USS Abraham Lincoln; Pentágono lo niega

Si no puedes asistir al Zócalo a ver a Shakira, estás son las plataformas donde podrás seguir el concierto en vivo

Municipios en narconómina del CJNG presentan bajos niveles de violencia; especialistas apuntan a la “pax narca”

La alcaldía Tláhuac informó que con motivo de los carnavales de Tlaltenco de este domingo primero de marzo, avenida Tláhuac estará cerrada.

Para quienes entren o salgan de la demarcación buscando usar avenida Tláhuac, a la altura de Tlaltenco, la vía alterna es la calle Antonio Béjar.

Posteriormente, los automovilistas deberán incorporarse a la avenida Rafael Atlixco, la cual será habilitada en doble sentido hasta llegar a avenida Tláhuac.

La segunda alternativa es salir de avenida La Turba, tomar a la derecha por la calle Guillermo Prieto, seguir tres calles para dar vuelta a la izquierda e incorporarse a avenida Canal Revolución.

Luego, se debe avanzar derecho hasta la calle Luis Delgado y seguir las indicaciones para salir al arco de Tlaltenco, en Rafael Atlixco.

La alcaldía comunicó que se implementará un operativo de festividad segura para garantizar el orden y bienestar de todas y todos durante los carnavales.

