La alcaldía Tláhuac informó que con motivo de los carnavales de Tlaltenco de este domingo primero de marzo, avenida Tláhuac estará cerrada.

Para quienes entren o salgan de la demarcación buscando usar avenida Tláhuac, a la altura de Tlaltenco, la vía alterna es la calle Antonio Béjar.

Posteriormente, los automovilistas deberán incorporarse a la avenida Rafael Atlixco, la cual será habilitada en doble sentido hasta llegar a avenida Tláhuac.

La segunda alternativa es salir de avenida La Turba, tomar a la derecha por la calle Guillermo Prieto, seguir tres calles para dar vuelta a la izquierda e incorporarse a avenida Canal Revolución.

Luego, se debe avanzar derecho hasta la calle Luis Delgado y seguir las indicaciones para salir al arco de Tlaltenco, en Rafael Atlixco.

La alcaldía comunicó que se implementará un operativo de festividad segura para garantizar el orden y bienestar de todas y todos durante los carnavales.

