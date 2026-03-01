Más Información
La alcaldía Tláhuac informó que con motivo de los carnavales de Tlaltenco de este domingo primero de marzo, avenida Tláhuac estará cerrada.
Para quienes entren o salgan de la demarcación buscando usar avenida Tláhuac, a la altura de Tlaltenco, la vía alterna es la calle Antonio Béjar.
Posteriormente, los automovilistas deberán incorporarse a la avenida Rafael Atlixco, la cual será habilitada en doble sentido hasta llegar a avenida Tláhuac.
La segunda alternativa es salir de avenida La Turba, tomar a la derecha por la calle Guillermo Prieto, seguir tres calles para dar vuelta a la izquierda e incorporarse a avenida Canal Revolución.
Luego, se debe avanzar derecho hasta la calle Luis Delgado y seguir las indicaciones para salir al arco de Tlaltenco, en Rafael Atlixco.
La alcaldía comunicó que se implementará un operativo de festividad segura para garantizar el orden y bienestar de todas y todos durante los carnavales.
