La tarde de este viernes, dos unidades de la se vieron involucradas en un accidente vial sobre Eje 4 Sur, a la altura de la estación Xola, en la colonia Narvarte, .

A través de una tarjeta informativa, el Metrobús detalló que el incidente ocurrió cuando, debido a la lluvia y al congestionamiento vehicular, un autobús se detuvo en la salida del y otra unidad impactó contra su parte trasera, dejando como saldo 12 personas lesionadas, dos de las cuales fueron trasladadas a para ser atendidas, las cuales -dijo- no están heridas de gravedad.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance también generó afectaciones en la circulación sobre y Tlalpan, en la colonia Álamos, lo que obligó a reducir carriles mientras laboraban los cuerpos de emergencia.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Héctor Ulises García Nieto, confirmó que personal de auxilio se trasladó al lugar para atender a las y los usuarios lesionados y reiteró el llamado a la ciudadanía a considerar alternativas viales ante la reducción del flujo vehicular en la zona.

En su cuenta de "X" la Semovi detalló que las unidades involucradas fueron las identificadas con números 3308 y 373, las cuales permanecieron en el sitio para las diligencias correspondientes. Tras la valoración de los pasajeros, 12 personas resultaron con lesiones y dos de ellas requirieron traslado hospitalario, sin que se reportaran casos de gravedad.

La empresa operadora, junto con la aseguradora y el personal del sistema, se presentó en el lugar para colaborar con la autoridad y atender a los afectados, además de garantizar el seguimiento al incidente.

