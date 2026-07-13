Tras las lluvias de este domingo 12 de julio, se registró un volumen superior a 12.5 millones de metros cúbicos (m³) de agua en la Ciudad de México, mientras que en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), el volumen total de precipitación alcanzó 27 millones 784 mil 112 m³ de agua, dio a conocer la administración capitalina en un comunicado conjunto entre varias dependencias.

De acuerdo con los registros pluviométricos, las lluvias de mayor intensidad se presentaron en El Molino, con 31 milímetros, en Iztapalapa; El Venado, con 27.5 milímetros, en Huixquilucan; Topilejo, con 26.75 milímetros, y Planta Abasolo, con 25.5 milímetros, en Tlalpan; Cartero, con 24 milímetros, y Yaqui, con 23.25 milímetros, en Cuajimalpa; así como Chalmita, con 23.25 milímetros, en Gustavo A. Madero.

Por parte del Heroico Cuerpo de Bomberos, durante la jornada se atendió la caída de 20 árboles, nueve encharcamientos, cinco cortocircuitos y tres postes caídos.

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Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) desplegó 120 elementos entre personal operativo, ingenieros, técnicos y cuadrillas de atención al drenaje, así como 49 equipos de maquinaria, entre ellos siete vehículos de bombeo de emergencia, 16 unidades hidroneumáticas, ocho equipos Hércules, 10 vehículos tipo pick up/sedán, tres pipas de agua tratada, cuatro cajas secas y una unidad de estacas para atender las emergencias provocadas por las precipitaciones.

Hasta la mañana de este lunes 13 de julio, las brigadas de la Segiagua habían atendido el 23% de los encharcamientos registrados en las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

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