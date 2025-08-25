La Ciudad de México amaneció este lunes 25 de agosto con lluvias ligeras a regulares en la alcaldía Coyoacán y Álvaro Obregón, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

De acuerdo con el radar meteorológico de la Ciudad de México, también se observan zonas de lluvias y chubascos sobre Azcapotzalco; lluvias ligeras y lloviznas en Cuajimalpa, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo.

Además, se prevé que las lluvias persistan a lo largo del día, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

A partir de las 15:00 de la tarde y hasta las 21:00 de la noche, se prevén lluvias fuertes en el poniente, sur y norte de la capital.

