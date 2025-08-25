Más Información

Sheinbaum mantiene alta aprobación: encuesta; llega a primer informe con 70%

Sheinbaum mantiene alta aprobación: encuesta; llega a primer informe con 70%

Lanzan spots por primer informe de gobierno de Sheinbaum; salud y programas de Bienestar, entre los temas que abordan

Lanzan spots por primer informe de gobierno de Sheinbaum; salud y programas de Bienestar, entre los temas que abordan

Crimen controla precios en 10 estados de México; van desde tortillas hasta útiles escolares

Crimen controla precios en 10 estados de México; van desde tortillas hasta útiles escolares

Bosque de Chapultepec oculta tétricas cuevas; hallan huesos usados en rituales

Bosque de Chapultepec oculta tétricas cuevas; hallan huesos usados en rituales

Priscila Valverde: Cuarta eliminada de La Casa de los Famosos México; "El Guana" regresa del carrusel

Priscila Valverde: Cuarta eliminada de La Casa de los Famosos México; "El Guana" regresa del carrusel

Sheinbaum: No hay inquietud en el gobierno federal de lo que vaya a declarar "El Mayo"; tiene que pasar por pruebas y por la FGR, dice

Sheinbaum: No hay inquietud en el gobierno federal de lo que vaya a declarar "El Mayo"; tiene que pasar por pruebas y por la FGR, dice

La Ciudad de México amaneció este lunes 25 de agosto con ligeras a regulares en la alcaldía Coyoacán y Álvaro Obregón, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

De acuerdo con el radar meteorológico de la Ciudad de México, también se observan zonas de lluvias y chubascos sobre Azcapotzalco; lluvias ligeras y lloviznas en Cuajimalpa, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo.

Lee también

Además, se prevé que las lluvias persistan a lo largo del día, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

A partir de las 15:00 de la tarde y hasta las 21:00 de la noche, se prevén lluvias fuertes en el poniente, sur y norte de la capital.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses