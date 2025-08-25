Más Información
Lanzan spots por primer informe de gobierno de Sheinbaum; salud y programas de Bienestar, entre los temas que abordan
Priscila Valverde: Cuarta eliminada de La Casa de los Famosos México; "El Guana" regresa del carrusel
La Ciudad de México amaneció este lunes 25 de agosto con lluvias ligeras a regulares en la alcaldía Coyoacán y Álvaro Obregón, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).
De acuerdo con el radar meteorológico de la Ciudad de México, también se observan zonas de lluvias y chubascos sobre Azcapotzalco; lluvias ligeras y lloviznas en Cuajimalpa, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo.
Lee también Temporada de lluvias: Ecobici emite recomendaciones para disfrutar de viajes seguros y eficaces
Además, se prevé que las lluvias persistan a lo largo del día, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).
A partir de las 15:00 de la tarde y hasta las 21:00 de la noche, se prevén lluvias fuertes en el poniente, sur y norte de la capital.
LL