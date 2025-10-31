En la colonia Lindavista, ubicada al norte de la Ciudad de México, en la alcaldía Gustavo A. Madero, dos viviendas se han vuelto virales en redes sociales por sus elaboradas decoraciones para este Día de Muertos e inspiradas en películas de terror.

Cada año, atraen a vecinos y visitantes que acuden para tomarse fotografías y disfrutar del ambiente de la temporada.

En la calle Quito 864 se encuentra la llamada “Casa de terror IT”, ambientada con globos rojos, barcos de papel, ilustraciones del payaso Pennywise, efectos de humo y sonido que recrean la atmósfera de la película.

Casas de terror en Lindavista se vuelven virales y atraen a vecinos y visitantes que acuden a tomar fotografías y disfrutar del ambiente. Foto: Arantxa Meave/EL UNIVERSAL

Leslie Guadalupe, de 20 años y vecina de Ciudad Nezahualcóyotl, visitó el lugar junto con un amigo después de ver un reel en Instagram.

Detalló, que suele buscar actividades temáticas de terror en estas fechas, para poder divertirse un rato con sus amigos o familia.

“Nos tomamos fotos muy buenas y me gusta que hagan esto porque va mucho con la temporada”, comentó.

Por su parte, Luis López, habitante de Azcapotzalco, acudió con su esposa e hijo pequeño y contó que cada año visita la casa, ya que ve cuando la monta porque acude en la zona para poder ir al mercado.

“Está muy padre, sobre todo para nuestros niños, que se divierten y se entretienen”, dijo.

A unas calles de distancia, en Oruro 30, otra vivienda ha captado la atención de los curiosos con su decoración inspirada en las películas de Tim Burton y la producción de "Coraline".

Figuras de personajes icónicos, luces tenues y una puerta que hace alusión a la cinta de animación completan el escenario que atrae las miradas de los que pasan.

Valeria Miranda, vecina de la zona, y con su pareja aseguró que es la primera vez que ve la casa decorada.

Comentó que había visto la casa por redes sociales, por lo que decidió hacer un recorrido aprovechando que trabaja cerca de ahí.

Casas de terror en Lindavista se vuelven virales y atraen a vecinos y visitantes que acuden a tomar fotografías y disfrutar del ambiente. Foto: Arantxa Meave/EL UNIVERSAL

“Tiene esa vibra tenebrosa, y me gusta que sigan celebrando el horror, porque a mucha gente ya no le atrae”, comentó mientras tomaba una fotografía a su pareja.

Manuel Bernal, quien vive en la colonia Vallejo, acudió junto a su esposa y su bebé disfrazado:

“Es una festividad un poquito americana, pero me gusta que los niños puedan venir, ver y entretenerse; al final lo hacemos mucho por ellos”, mencionó.

