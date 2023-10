Las obras que se realizan en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) de Indios Verdes generan grandes rezagos viales por la reducción de carriles en la Av. de los Insurgentes y afectan, en gran medida, a usuarios de transporte público.

“Ya tiene rato, ya tiene buen tiempo. No podemos hacer nada porque el gobierno es el que está haciendo este tipo de obras, en beneficio más que nada”.





Obras en CETRAM generan tráfico. FOTO: Gaspar Betancourt/ EL UNIVERSAL/

“Pues por lo regular me hago una hora, ahorita hice casi dls horas de venida, entonces si es algo molesto porque pues uno tiene que llegar a sus empleos y no puede uno avanzarle así. Pues espero y sirvan para algo, no, para desahogar un poquito este tráfico”.

“Ahorita fue hora y media. Pues que se apuren porque no podemos seguir así, muchos llegan tarde por estas incidencias y la verdad no se puede lograr mucho” comentaron algunos usuarios de transporte público que han visto incrementado su tiempo de traslado hacia Indios Verdes. Punto desde el que, la mayoría, toma otro transporte hacia sus destinos de trabajo o escuela en la CDMX.

La Av. Insurgentes, además de ser una de las principales vialidades para ingresar del Estado de México a la CDMX, es la arteria por la que el transporte público ingresa a la CETRAM Indios Verdes, una de las más complejas al albergar a diversos medios de transporte como Metro, Metrobús, Mexibús, Cablebús y varias líneas de transporte público.

Obras en CETRAM generan tráfico. FOTO: Gaspar Betancourt/ EL UNIVERSAL/

Este hecho, sumado a la reducción de carriles por las obras de ampliación y remodelación del lugar, son los factores que complican el desplazamiento en las inmediaciones.

#Video Tráfico por obras en Indios Verdes. Las obras que se realizan en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) de Indios Verdes generan grandes rezagos viales por la reducción de carriles.



Por la mañana, se observa tránsito a vuelta de rueda y largas filas de vehículos desde la autopista México-Pachuca hacia la incorporación de la Av. Insurgentes.

Por las tardes, la escena se repite, pero en el sentido opuesto, la Av. Insurgentes se satura desde antes de la Raza, de vehículos que pretenden dejar la ciudad con destino al Estado de México y que encuentran un cuello de botella por las obras.