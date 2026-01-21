La mañana de este miércoles, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México reportaron retrasos, saturación, detenciones prolongadas y falta de trenes en las líneas 2, A, 3, B, 12, 7 y 1, lo que generó una ola de quejas en redes sociales.

En la Línea 2, los usuarios denunciaron constantes frenados, falta de avance y esperas superiores a 10 minutos. “La línea 2 viene frenando a cada rato y ya se fue hasta la luz”, escribió un usuario, mientras otro reportó: “Otra vez @MetroCDMX, ya 13 minutos y contando en la estación Allende de la Línea 2”.

Ante las quejas, el STC respondió: “Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 2, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales”.

La Línea A registró detenciones prolongadas en cada estación, lo que provocó retrasos acumulados. “Agilicen la línea A!!!!!!”, reclamó un usuario, mientras otro señaló: “¿Pasa algo en línea A o por qué se queda el tren en cada estación detenido 5 min? Llevo 15 min y apenas avanzó 2 estaciones”.

En respuesta, el STC informó: “Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea A después de realizar el retiro de un tren para revisión”.

En la Línea 3, pasajeros reportaron que los trenes permanecieron detenidos varios minutos, principalmente en dirección a Indios Verdes. “La línea 3 en dirección a Indios Verdes no avanza”, escribió un usuario, mientras otro indicó: “La línea 3 lleva detenida varios minutos en Etiopía”.

El STC respondió: “Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 3, después de realizar el retiro de un tren para revisión”.

Los retrasos también se extendieron a la Línea B, donde usuarios reportaron trenes detenidos por largos periodos. “La línea B parada en Villa de Aragón… no sabía que era obligatorio hacer base”, señaló un pasajero, mientras otro escribió: “Línea B súper lenta. 20 min en Río sin pasar”.

En la Línea 12, usuarios denunciaron tiempos de espera superiores a 10 minutos y saturación en andenes. “Línea 12, 10 min y no pasa”, escribió un usuario, mientras otro reclamó: “Agilicen también la línea 12, demasiada gente en andenes y tardan en pasar más de 10 mins; obviamente ya pasan llenísimos”.

En la Línea 7, los usuarios reportaron detenciones constantes y alta afluencia. “Pues sí, ¿cómo no vas a generar alta afluencia en las estaciones si haces base en cada estación?”, reclamó un pasajero, quien agregó: “Ya llevamos 10 min aquí en Tacuba dirección Barranca del Muerto”.

En la Línea 1, recientemente remodelada, también fue objeto de críticas por su lentitud. “¿No se supone que la 1 es la recién remodelada? Siempre va lenta”, cuestionó un usuario.

