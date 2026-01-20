La mañana de este martes, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México reportaron retrasos, saturación, detenciones prolongadas y falta de trenes en las líneas, 2, 3, B, A, 12, 6 y 7.

En la Línea 2, con dirección a Cuatro Caminos, usuarios reportaron andenes saturados, particularmente en la estación Bellas Artes: “El andén está saturado en Bellas Artes, dirección 4 Caminos… muévanse”, escribió un usuario en redes sociales; otro comentó “ Linea 2 lenta dirección 4 caminos”.

Ante las quejas, el STC informó que “se realiza revisión en zona de vías en la Línea 2, por lo que la marcha es lenta; en breve se normalizará la circulación de los trenes”.

Lee también El Mundial FIFA en la CDMX

Pasajeros de la Línea 3 denunciaron que los trenes realizaban base de más de tres minutos por estación en ambos sentidos, lo que provocó retrasos generalizados: “Línea 3 haciendo base de ambos lados más de 3 minutos por estación” y “ ¿Pueden agilizar el servicio el L3?, por fa”.

El STC respondió que “se presenta afluencia alta en la Línea 3 y se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda”.

En la Línea B, usuarios reportaron esperas de más de 10 minutos y detenciones prolongadas entre estaciones: “Llevamos más de 10 minutos haciendo base en la Línea B” y “10 minutos esperando la Línea B a Buenavista”.

La Línea A también presentó afectaciones, con usuarios denunciando retrasos en estaciones como La Paz: “Agilicen el servicio, salí con tiempo y ya lo estoy perdiendo por su culpa, como siempre Línea A”, escribió un pasajero, mientras otro señaló que el convoy “ya se fue” tras una larga espera, lo que incrementó la afluencia en los andenes: “Agilicen el servicio, salí con tiempo de anticipación y ya lo estoy perdiendo por su culpa, como siempre Línea A, estamos esperando en la paz y ya se fue el convoy” comentó.

Lee también Modernización de Línea 3 del Metro tendrá financiamiento plurianual; costo total asciende a 41 mil mdp

En la Línea 12, con dirección a Mixcoac, usuarios reportaron trenes detenidos y avance lento, situación que se agravó por la alta afluencia: “Línea 12 dirección Mixcoac detenida, a eso súmenle la afluencia”, señalaron pasajeros, quienes también denunciaron que en la terminal Tláhuac los trenes tardan hasta 10 minutos en salir: “Cómo no, si cada tren se tarda 10 min en salir de la terminal de Tláhuac Agilicen el avance de línea 6”.

Usuarios de la Línea 6 denunciaron avance lento y constantes detenciones: “Agilicen el avance de la Línea 6” y “viene lenta y se va parando a cada rato”, fueron algunos de los mensajes compartidos.

En la Línea 7, usuarios reclamaron la falta de mejoras en estaciones como Auditorio: “Alta afluencia provocada por ustedes por su ineptitud y negligencia, ¿y la estación Auditorio para cuándo?” cuestionó un usuario.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL