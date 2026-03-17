La mañana de este martes, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron retrasos, detenciones prolongadas y saturación en distintas líneas de la red, lo que generó inconformidad entre los pasajeros.

En la Línea 7, usuarios señalaron detenciones en estaciones como Tacubaya, donde reportaron esperas de hasta 10 minutos sin avance: “¿Qué pasa línea 7?” y “en la 7 llevamos 10 min en Tacubaya”, expresaron.

El STC respondió: “Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 7, después de realizar revisión a un tren.”

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En la Línea A, los usuarios denunciaron retrasos superiores a los 10 minutos en estaciones como La Paz, además de trenes detenidos por varios minutos en cada estación, lo que provocó saturación en los vagones pese a la baja afluencia en andenes: “Llevamos más de 10 min en la paz y el metro nomás no arranca! Ahora cuál es el pretexto?” y “Línea A como siempre lentísima, no hay gente en el andén pero el metro se llena porque está parado más de 5 minutos por estación!!!”, señalaron.

El STC respondió: “Buen día. Se registra afluencia alta en la Línea A, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales.”

En la Línea 12, pasajeros reportaron falta de trenes y unidades saturadas en estaciones como Tezonco y Periférico Oriente, con tiempos de espera de hasta 15 minutos, lo que dificultó el abordaje: “Línea 12 estación Tezonco dirección Mixcoac, como siempre tus ‘trabajadores’ presumiendo de su ineptitud, los trenes pasan saturados casi cada 10 minutos, ¿cómo esperan que nos subamos?” y “NO HAY TRENES EN LA #LINEA12!!! 15 min esperando y contando, los trenes pasan retacados y ni en Periférico Oriente se puede subir uno”, denunciaron.

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En la Línea 8, usuarios reportaron unidades detenidas por varios minutos, lo que generó aglomeraciones en estaciones como Constitución de 1917, con esperas de más de 15 minutos para poder avanzar: “L8 tienes detenida una unidad desde hace un buen rato, agiliza tu servicio ya se está aglomerando” y “Línea 8 la línea más incompetente y lenta, más de 15 minutos para salir de Constitución y todavía se enojan”, comentaron.

En la Línea 3, los pasajeros señalaron avance lento en dirección a Indios Verdes, con detenciones de hasta 10 minutos en cada estación, lo que retrasó sus traslados: “#L3 Dirección Indios Verdes muy lento el avance” y “No inventes se tardan un buen, casi 10 min en cada estación del metro de la línea 3 que va de Universidad a Indios Verdes, por fa agilicen”, expresaron.

En la Línea 1, usuarios reportaron detenciones prolongadas en estaciones como Salto del Agua y Balderas, donde los trenes permanecieron parados por varios minutos sin información clara sobre las causas: “línea 1 ya 5 minutos detenidos en Salto del Agua...” y “Y la línea 1 en Balderas para Observatorio parada como siempre” indicaron.

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