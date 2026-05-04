Una mujer y un hombre fueron detenidos en la alcaldía Azcapotzalco por su posible participación en el delito de extorsión, luego de un operativo desplegado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tras una denuncia ciudadana.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos se originaron cuando un hombre de 64 años solicitó apoyo a policías que realizaban labores de vigilancia en el cruce de las avenidas Las Granjas y Aquiles Elorduy, en la colonia Unidad Hogar Para Cada Trabajador. La víctima señaló que días antes había recibido llamadas telefónicas en las que le exigían dinero en efectivo a cambio de no hacerle daño.

El denunciante indicó que realizó un depósito en una tienda de conveniencia y que, además, acordó entregar su vehículo como parte del pago, por lo que los oficiales implementaron un dispositivo de vigilancia en la zona para ubicar a los presuntos responsables.

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En el sitio, los policías identificaron a una mujer y un hombre que coincidían con las características proporcionadas, a quienes les realizaron una revisión preventiva. Como resultado, les aseguraron dos teléfonos celulares y un comprobante de depósito de dinero.

Karen Adriana “N”, de 38 años, y Brandon “N”, de 33, fueron detenidos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Según información obtenida por las autoridades, el hombre cuenta con un ingreso previo al sistema penitenciario en 2023 por robo a negocio sin violencia, así como diversas presentaciones ante el Juzgado Cívico. En tanto, la mujer registra antecedentes con tres ingresos al sistema penitenciario por robo en distintos años.

La detención se realizó como parte de las acciones de seguridad reforzadas en la zona y del seguimiento a la denuncia presentada por la víctima.

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