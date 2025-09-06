Cuatro hombres que estarían relacionados con asaltos a estudiantes en la zona de Ciudad Universitaria fueron detenidos por policías capitalinos, luego de robar a una estudiante, en la alcaldía Coyoacán.

La detención de los cuatro hombres se logró tras trabajos de investigación y gabinete por parte de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), luego de tomar conocimiento de dos robos a estudiantes en las dos últimas semanas.

El primero de los robos se registró el pasado 28 de agosto, cuando dos alumnos universitarios fueron asaltados en inmediaciones de Ciudad Universitaria.

El segundo robo ocurrió el pasado 3 de septiembre, cuando cinco estudiantes de preparatoria fueron asaltados sobre avenida Insurgentes, en la colonia Insurgentes Cuicuilco.

Por lo anterior, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementaron vigilancia fija en la zona de Ciudad Universitaria.

A los cuatro sujetos se les encontró una pistola y varios cartuchos útiles, 45 bolsas con marihuana, 48 de crystal, dos computadoras portátiles, siete celulares, cangureras, mochilas, dinero y gorras con diferentes logotipos. Foto: Especial.

Los efectivos de la SSC fueron requeridos por personal de seguridad, quienes les informaron que una estudiante había sido asaltada sobre avenida Insurgentes, en la colonia Ciudad Universitaria.

Con la descripción del coche en que huyeron los ladrones, los policías se dieron a la búsqueda de los sospechosos, quienes fueron localizados metros adelante.

A los cuatro sujetos se les encontró una pistola y varios cartuchos útiles, 45 bolsas con marihuana, 48 de crystal, dos computadoras portátiles, siete celulares, cangureras, mochilas, dinero y gorras con diferentes logotipos.

La SSC informó que dos de los detenidos cuentan con antecedentes: uno de ellos tiene dos ingresos al Sistema Penitenciario capitalino por el delito de robo y el otro sujeto cuenta con un ingreso por robo calificado.

Los cuatro ya están a disposición de un agente del Ministerio Público.

