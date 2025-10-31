Autoridades de la Ciudad de México realizaron cuatro cateos en lo que se capturaron a seis personas relacionadas con narcomenudeo y aseguraron más de mil dosis de droga.

Los operativos se realizaron en inmuebles de las alcaldías Iztapalapa, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo e Iztacalco.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que realizó trabajos de inteligencia e investigación en seguimiento a denuncias por el probable almacenamiento de droga en varios predios en las alcaldías mencionadas.

Una vez que se recabaron los datos de prueba suficientes, un juez de control otorgó las órdenes de cateo.

En los operativos participaron efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, con apoyo de elementos de las Secretarías de Marina Armada de México, de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional.

La primera operación se realizó en la colonia Ejército de Oriente Tercera Sección, en la alcaldía Iztapalapa, donde aseguraron 100 dosis de presunta metanfetamina, 199 bolsas con aparente cocaína y se detuvo a una joven de 20 años y a un sujeto de 45 años de edad.

El segundo cateo fue en la colonia Valentín Gómez Farías, alcaldía Álvaro Obregón, donde se aseguraron 159 dosis de aparente cocaína y se detuvo a un hombre de 30 años.

La tercera operación fue en colonia Plutarco Elías Calles, en Miguel Hidalgo, donde se aseguraron 72 dosis de aparente marihuana.

Afuera del inmueble cateado, un sujeto en actitud sospechosa fue detenido, luego de que se le encontraron 135 dosis de droga.

Y el cuarto cateo fue en la colonia Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco, allí se aseguraron 70 bolsas con marihuana, una bolsa de plástico con la misma hierba a granel y se capturó a un hombre de 44 años.

Adicionalmente se detuvo a una mujer cuando caminaba por calles de la colonia Ejército de Oriente, quien se tornó nerviosa ante la presencia de los policías, quienes le solicitaron una revisión, tras la que le hallaron 365 dosis de aparente metanfetamina, 352 de lo que sería cocaína en polvo, 141 de la misma sustancia en en piedra, 122 bolsitas con una hierba verde parecida a la marihuana y una báscula gramera.

Las personas detenidas ya fueron puestas disposición de un agente del Ministerio Público y los inmuebles asegurados.

