Policías de la Ciudad de México detuvieron a dos sujetos, uno de ellos identificado como objetivo prioritario generador de violencia en la demarcación, acusados de exigir dinero a la dueña de una tortillería en la alcaldía Álvaro Obregón.

Elementos de la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) recibieron la alerta de personal del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, por una llamada de auxilio de una comerciante que dijo ser víctima de sujetos que la amenazaron para exigirle dinero, en la colonia Lomas de Capula.

Al llegar al lugar, la dueña de una tortillería refirió a los oficiales que dos sujetos que se encontraban metros adelante la habían amenazado con una pistola y le exigieron 21 mil pesos para no dañarla y dejarla trabajar en su negocio.

Los sospechosos subieron a un coche e intentaron escapar pero se estrellaron contra una unidad del transporte público; tras una revisión, les aseguraron una réplica de arma de fuego y un cargador abastecido (31/01/26). Foto: Especial

Al ver a los oficiales, los sospechosos subieron a un coche e intentaron escapar pero se estrellaron contra una unidad del transporte público.

Los oficiales les realizaron una revisión, mediante la cual les hallaron una réplica de arma de fuego y un cargador abastecido con cartuchos de latón, así como 21 mil 100 pesos, que la denunciante reconoció como los que había entregado.

Los dos sujetos, de 19 y 31 años de edad, fueron presentados ante un agente del Ministerio Publico para que defina su situación legal, tras lo cual, se supo que el mayor de los detenidos se identificó con un nombre falso, aseguró la SSC. Luego de un cruce de información se supo que se trata de un presunto generador de violencia en la alcaldía.

