En seguimiento a la agresión con disparos de arma de fuego contra un policía que se encontraba en su día de descanso en la colonia San Juan Xalpa, alcaldía Iztapalapa, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo a un hombre posiblemente relacionado con el ataque.

De acuerdo con la dependencia, derivado de trabajos de investigación e inteligencia, así como del análisis de las cámaras de videovigilancia, las autoridades identificaron a un grupo de personas con las que el agente agredido había conversado en un camellón de la calle Bilbao, además de un vehículo color blanco que abandonó el lugar tras la agresión.

Con base en esta información, policías de la SSC implementaron un operativo de búsqueda en la colonia Lomas Altas, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde se detectó la presencia de uno de los probables implicados. Durante el despliegue, los oficiales observaron sobre avenida Constituyentes a un hombre con características físicas coincidentes con las obtenidas en el reporte y que mostraba un comportamiento inusual.

Al realizarle una revisión preventiva, le fueron aseguradas 23 bolsitas con polvo blanco con las características de la cocaína, cuatro dosis de la misma sustancia en piedra, 20 cápsulas con contenido similar y seis bolsitas con aparente marihuana.

El detenido, de 46 años de edad, fue informado de sus derechos de ley y trasladado junto con lo asegurado ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso.

La SSC informó que las indagatorias continúan para identificar y detener a todos los involucrados en la agresión en la que perdió la vida un policía de 28 años, integrante de esta institución, con el objetivo de que el hecho no quede impune.

