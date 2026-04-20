La búsqueda de personas o restos óseos continuará en la Ciudad de México, indicó el comisionado de Búsqueda de Personas, Luis Gómez.

En rueda de prensa, explicó que el hallazgo de restos óseos en los límites de Chalco y Tláhuac se dio en el marco de un ejercicio de búsqueda impulsado por la Comisión de Búsqueda de la Ciudad, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia y con la participación de las familias de personas desaparecidas.

Dichos hallazgos, dijo, dan lugar a un proceso de recolección de información en el sitio, por lo que en noviembre del 2025 se creó un equipo especial para poder intervenir en el Panteón Civil de Dolores, que es uno de los más especializados que tiene la Ciudad.

“Las familias de personas buscadoras, en una reunión que tuvimos el viernes pasado, como Gabinete de Búsqueda de la Ciudad de México, nos solicitaron que dicho equipo especializado fuera el que interviniera en los procesos, justamente, del Lago de Chalco. La razón por la cual lo solicitaron así fue porque consideraron que dichos equipos especializados son los necesarios; han hecho un trabajo destacado en el Panteón Civil de Dolores y quisieran que dicho esquema de trabajo se replique, justamente en Chalco”, mencionó.

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El funcionario precisó que, tras una revisión por parte de los colectivos de búsqueda, se identificaron restos óseos, por lo que hubo un segundo cribado en donde ya participó personal especializado en la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

“Tenemos ahí mismo, antropólogos forenses, que son quienes están ayudando a este segundo proceso de cribado. El procesamiento no ha terminado; continúa al día de hoy, y justamente hasta que no se termine, no se podrá determinar de qué manera se han concluido las acciones”, mencionó.

Luis Gómez detalló que se tomaron medidas para fortalecer ese proceso y se está respondiendo conforme a las observaciones que dieron las familias, de poder traer un segundo equipo especializado, para trabajar en la zona.

“El equipo está hoy en día abocado justamente, para terminar con el procesamiento. La búsqueda que se tenía en Tlalpan concluyó de manera satisfactoria la semana pasada. Y vamos a tener un proceso de búsqueda en los días posteriores, pero ahorita están centrados en el procesamiento”, precisó.

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