La alcaldía Coyoacán inauguró en la Alameda Sur la V Feria de Becas AAPAUNAM, con el objetivo de acercar a los jóvenes opciones de formación académica, a través de la colaboración con instituciones de educación superior privadas.

El director general de Desarrollo Social y Fomento Económico, Fernando Cravioto, destacó que esta iniciativa representa una valiosa alternativa para jóvenes que buscan continuar sus estudios y no accedieron al sistema escolarizado público.

“Esta opción es justo para decirle a las y los jóvenes: si no fuiste aceptado por un problema de cupo —no de capacidad— del sistema público, existe la posibilidad noble y loable de estas universidades que comprenden la situación económica de muchas familias y, mediante esquemas de becas, abren sus puertas para que más jóvenes formen parte de su comunidad académica”, indicó.

Al respecto, Bertha Guadalupe Rodríguez, secretaria general de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM (AAPAUNAM), agradeció el respaldo del alcalde Giovani Gutiérrez y la colaboración de las universidades participantes para hacer posible esta feria.

“Contamos con el apoyo de cada una de las instituciones presentes, quienes brindarán opciones de estudio en carreras innovadoras y con horarios flexibles, ideales para aquéllas personas que también trabajan”, apuntó.

La feria continuará este viernes 8 de agosto, en un horario de 10:00 a 17:00 horas; en ella participan 23 universidades reconocidas que ofrecerán programas educativos, presenciales y en línea, con becas que van del 25 al 100%.

