La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que pidió a la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) Myriam Urzúa, reunirse con las alcaldías y empresas para que haya claridad sobre las obras en demolición que cuentan con un Acuerdo de Facilidades —como en el caso del edificio de San Antonio Abad colapsado a principios de este mes— y las demarcaciones asuman su tarea de supervisión en estos casos.

En conferencia de prensa este lunes, la mandataria explicó que “para que no haya problemas” se pediría a las alcaldías, la lista de obras que se llevan a cabo, para tener encuentros con los dueños o responsables de las mismas “y que quede muy claro todo lo que deben de tener”.

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“Le pedí a la secretaria de Protección Civil, que jugara un papel importante, para que acudiera alcaldía por alcaldía. Que las alcaldías tuvieran claridad, sobre cuáles son las obras que tienen facilidades —porque están en esta dinámica de demolición y están en un Acuerdo de Facilidades— que tengan reuniones y encuentros las alcaldías, con los dueños, con las empresas y que las alcaldías asuman su tarea de supervisión”, dijo.

Al respecto, la titular de la SGIRPC explicó que ya está en contacto con todas las alcaldías y se empezará con estas reuniones en las que se hablará sobre todo lo que se requieren cuando se otorgan las facilidades administrativas para obras en demolición.

Señaló que los cuatro puntos básicos con los que deben contar este tipo de obras son un Estudio de Riesgo de Obras y/o Demolición; el programa de Demolición de Inmuebles, avalado por un Director Responsable de Obra o por un corresponsable de seguridad estructural; una póliza de responsabilidad civil por daños a terceros, previo al inicio de la obra; y una fe de hechos del estado de las colindancias.

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