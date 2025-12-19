Más Información

New York Times destaca rol de Harfuch en el combate del narco; resalta intercambio de inteligencia con EU

Departamento de Justicia de EU activa portal con documentos del caso Epstein; libera registros judiciales y fotografías

Julio Menchaca pide al Congreso de Hidalgo revisar Constitucionalidad de propuesta sobre candidaturas exclusivas de mujeres a la gubernatura

"Queremos cerrar este capítulo", dice Salinas Pliego al SAT; esperarán a enero a conocer fundamentos legales de adeudo fiscal

Mundial 2026 genera riesgo de fraudes y reventa, alerta Concanaco; sugiere desconfiar de enlaces y ofertas en redes sociales

Marco Rubio destaca labor de seguridad de México; "están haciendo más que nunca en su historia", afirma

La jefa de Gobierno, , encabezó la develación del billete de , con motivo del lanzamiento del Álbum de Colección Mundialista 1970-1986-2026.

Durante el evento, la mandataria capitalina afirmó que los billetes de este álbum recuerdan que “la cultura popular también construye nación”, y señaló que con esta colección “estamos preparados” para no olvidar el , del que la CDMX será sede.

CDMX devela billete conmemorativo de la Lotería Nacional y álbum del Mundial 2026. Foto: Especial.
“Decimos que con estos billetes y con esta colección estamos preparados para no olvidar el acontecimiento del próximo año, que es el Mundial 2026, porque podremos contar con este billete. Así que, hago un llamado a los capitalinos, a las capitalinas, que compremos el billete de la Lotería. No uno, toda la colección”, pidió.

Brugada Molina reconoció a la Lotería Nacional por cerrar el año un homenaje al Mundial del próximo año y a los otros mundiales de los que ha sido sede México.

CDMX devela billete conmemorativo de la Lotería Nacional y álbum del Mundial 2026. Foto: Especial.
La mandataria destacó las obras y eventos que tendrá la CDMX en los próximos meses como parte de los preparativos para la Copa del Mundo del próximo año, entre ellas resaltó la construcción de 300 canchas por parte del Gobierno de la ciudad y 200 más de parte de las alcaldías para que “toda la sociedad pueda vivir el Mundial, no sólo como espectadora, no solo a través de pantallas, sino jugando con el deporte”.

Asimismo, adelantó que el 22 de febrero de 2026 se buscará romper el Récord Guinness con la clase de fútbol más grande del mundo en el Zócalo.

