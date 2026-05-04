Durante un baile sonidero, realizado entre la noche del sábado y la madrugada del domingo en la colonia Peñón de los Baños, en la alcaldía Venustiano Carranza, se registró una balacera que dejó 11 personas lesionadas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó que se detuvo a un hombre que activó su arma de fuego durante el evento.

Según la narrativa de los hechos, mientras los oficiales realizaban sus funciones de seguridad y vigilancia durante un baile sonidero en las calles Soles y Norte 186, de la colonia Peñón de los Baños, escucharon varias detonaciones y, al aproximarse, observaron a varias personas lesionadas, por lo que rápidamente acordonaron la zona y solicitaron los servicios de emergencia.

Familiares de los heridos los llevaron a un hospital para que recibieran atención médica.

En tanto, en el sitio, otras personas señalaron que mientras se llevaba a cabo el baile, dos sujetos comenzaron a pelear a golpes, después uno de ellos sacó de entre sus ropas un arma de fuego y comenzó a disparar hacia los asistentes.

Así, policías detuvieron al posible responsable, de 33 años, quien portaba el arma de fuego abastecida con dos cartuchos útiles.

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