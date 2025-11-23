Más Información

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla por pronóstico de para las primeras horas de mañana en las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Lo anterior porque se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 00:00 y las 08:00 horas del lunes 24 de noviembre de 2025.

Por lo anterior se recomienda a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana; utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío; evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Además, lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. Si usas calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 555658-1111 de Locatel, y al 555683-2222 de la SGIRPC.

