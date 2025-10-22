El secretario de Obras y Servicios (SOBSE), Raúl Basulto Luviano, informó que en la avenida Constituyentes, desde Circuito Interior hasta el kilómetro 13 de la carretera México-Toluca, se han repavimentado 4.6 de los 8 kilómetros contemplados, lo que equivale a una superficie de 55 mil metros cuadrados.

Explicó que este tramo corresponde al límite entre la Ciudad de México y el Estado de México, y que la intervención forma parte del mantenimiento integral de la carpeta asfáltica.

“Esto va a permitir que, sustancialmente, tanto de ida como de regreso, toda esta gran intervención haga que la vialidad esté en buenas condiciones”, señaló Basulto.

Lee también Muere la víctima 32 por la explosión de la pipa en Iztapalapa; se trata de Tiffany Cano de 17 años

Avanzan labores en Paseo de la Reforma y su conexión con Constituyentes

En cuanto a Paseo de la Reforma, Luviano detalló que en el tramo que va desde Anillo Periférico y se integra con Constituyentes, se tiene una longitud total de seis kilómetros, de los cuales 3.9 kilómetros serán intervenidos para mejorar la carpeta asfáltica.

Precisó que estas acciones abarcarán 34 mil 900 metros cuadrados, y que actualmente ya se han rehabilitado 7 mil 100 metros cuadrados de esa superficie.

Programa de repavimentación beneficiará 250 kilómetros de vialidades

Brugada Molina destacó que el objetivo del programa es rehabilitar 250 kilómetros de vialidades primarias, equivalentes a más de 3.5 millones de metros cuadrados de nuevo pavimento, con trabajos que se extenderán hasta mayo de 2026.

Lee también Cierran estaciones del Tren Ligero por obras de ampliación y remodelación en Tasqueña y Huichapan

Entre las avenidas que serán intervenidas se encuentran Constituyentes, Paseo de la Reforma, Periférico, Circuito Interior, Calzada de Tlalpan, Zaragoza, Tláhuac y Eje 1 Oriente, entre otras.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, explicó durante el arranque del Programa de Repavimentación de la Ciudad de México que, desde el pasado 7 de octubre, comenzó el proyecto denominado “Cualli Ohtli”, que en náhuatl significa “Buen Camino”.

“Repavimentar significa atender de raíz los baches o fallas del pavimento. No se trata solo de rellenar los hoyos, sino de retirar por completo la carpeta asfáltica dañada y colocar una nueva”, dijo la mandataria capitalina.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL