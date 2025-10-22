Naucalpan, Méx.- La construcción de la Línea 3 del Mexicable registra un avance del 50 por ciento, por lo que se estima que en el 2026 comience a funcionar, informó el titular de la Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov), Daniel Sibaja González.

El secretario de Movilidad detalló que el sistema estará equipado con 278 cabinas, cada una con capacidad para 10 pasajeros sentados, lo que permitirá transportar hasta 40 mil personas por día.

Conectará las zonas altas y de difícil acceso de Naucalpan con el Mexipuerto Cuatro Caminos, punto de enlace con el Sistema de Transporte Colectivo Metro, en su línea 2 que va del Toreo a Tasqueña.

Con este sistema de transporte se prevé una reducción en los tiempos de traslado de hasta un 50 por ciento, pasando de una hora a 30 minutos.

El proyecto contempla un recorrido de 9.5 kilómetros, con 10 estaciones distribuidas en tres estructuras soportadas por 62 postes.

La línea troncal, de 4.8 kilómetros, contará con seis estaciones, mientras que las dos antenas, denominadas A y B, incluirán dos estaciones adicionales cada una. La antena A conectará las estaciones La Tolva e Izcalli Chamapa, y la B enlazará La Tolva con Lomas del Cadete. Por lo que será la primera estación en contar con un triple transbordo.

“Este proyecto representa una transformación en la movilidad del poniente del Valle de México, al ofrecer un transporte digno, moderno y seguro para miles de familias que durante años carecieron de opciones adecuadas”, destacó Sibaja González.

La línea troncal del Mexicable estará integrada por 10 estaciones que partirá del Mexipuerto Cuatro Caminos a la primera estación Lázaro Cárdenas, posteriormente El Molinito, San Antonio Zomeyucan,⁠ ⁠Centenario, ⁠La Tolva, Parque La Hormiga, Izcalli Chamapa, Benito Juárez y ⁠Lomas del Cadete.

En la estación La Tolva, los usuarios deberán descender para continuar su trayecto a cualquiera de las dos antenas, ya sea con dirección a las estaciones Parque La Hormiga e Izcalli Chamapa, o hacia las estaciones Benito Juárez y Lomas del Cadete.

Respecto a la posible contaminación auditiva generada por el paso de las cabinas, de acuerdo a datos de la Secretaría de Movilidad, el ruido producido por el teleférico alcanza los 10 decibeles, lo cual no representa un nivel de ruido que pueda afectar la salud. Además de que el tiempo de sobrevuelo de las cabinas es de entre 2.5 y 3 segundos.

La obra forma parte de la política de movilidad que está impulsando el Gobierno Estatal, la cual está orientada a mejorar la calidad de vida de los mexiquenses mediante infraestructura sustentable y eficiente.

