Naucalpan, Méx.— Autoridades de la Secretaría de Movilidad mexiquense (Semov) reordenarán las rutas del transporte público concesionado alrededor del Mexicable Línea 3 que conectará la parte alta de Naucalpan con el Mexipuerto Cuatro Caminos, en territorio de la Ciudad de México.

Para avanzar en este proyecto, el Gobierno estatal, a través del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMyTEM), emitió la convocatoria para la Licitación Pública Nacional destinada a la realización de los “Estudios de demanda para la reestructura del transporte concesionado en Naucalpan de Juárez”.

El plan contempla la elaboración del anteproyecto y del proyecto conceptual, así como estudios de demanda, operativos y funcionales. También incluye el análisis de factibilidad ambiental y de costo-beneficio, los cuales deberán desarrollarse entre el próximo 10 de noviembre y el 31 de diciembre de 2025.

A través de un comunicado, la Secretaría de Movilidad mexiquense sostuvo que la construcción del Mexicable Línea 3 es integral, contempla transformar la movilidad urbana de manera eficiente en todo el territorio.

Tras el lanzamiento de la convocatoria de la licitación, precisó que estos son los pasos para ordenar el transporte concesionado que, por años, operó sin planes de modernización. Se mejorará la calidad del servicio y garantizará movilidad digna y moderna para los mexiquenses de esta región.

“La nueva Línea 3 del Mexicable también contribuirá a mejorar la funcionalidad del transporte público en la región”, apuntó.

La construcción del Mexicable Línea 3 inició a mediados de 2024. El pasado 17 de octubre, la Secretaría de Movilidad informó que ya se ha instalado el 32% de los postes necesarios para este sistema de transporte.