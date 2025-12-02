Autoridades capitalinas cerraron de manera temporal los 58 locales de un inmueble ubicado en República de Uruguay 26, en el Centro Histórico, durante una supervisión que realizó la Secretaría de Gobierno a través del Gabinete contra Despojos, en coordinación con la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública (SPARVP).

Dicha supervisión se realizó derivada del vencimiento del Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR), el cual fue otorgado en 2008 y perdió validez en 2018, dio a conocer la dependencia.

Suspenden locales de inmueble ubicado en República de Uruguay 26; tenían vencido su permiso. Foto: Especial.

En un comunicado, la Secgob precisó que en el desarrollo de la diligencia, se tuvo conocimiento de denuncias relacionadas con un presunto caso de despojo y de prácticas que podrían constituir maltrato animal, por lo que se registró esta información para darle atención.

Lee también: Hallan sin vida a trabajador de limpieza de Colegio de Bachilleres en Milpa Alta; sufrió un paro cardiorrespiratorio

Dicho inmueble cuenta con 58 locales distribuidos en tres niveles, los cuales quedaron temporalmente cerrados mientras continúa el proceso administrativo, precisó la dependencia.

Durante la diligencia personal explicó a los locatarios que la plaza se encuentra en proceso de regularización, indicó la Secretaría.

Suspenden locales de inmueble ubicado en República de Uruguay 26; tenían vencido su permiso. Foto: Especial.

Además, como parte del proceso de regularización, las autoridades invitaron a los locatarios a acudir a las oficinas de la SPARVP, ubicadas en Diagonal 20 de Noviembre 294, donde se revisará de manera individual la situación jurídica de cada espacio y se orientará sobre el trámite necesario para su actualización.

De acuerdo con la dependencia, durante la visita se detectaron irregularidades, como la renta no autorizada de locales y el arrendamiento de espacios a personas extranjeras, por lo que estas anomalías serán atendidas y se dará seguimiento correspondiente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr