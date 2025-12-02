Un grupo de ciclistas realizó un bloqueo este martes sobre la avenida Insurgentes, a la altura de Álvaro Obregón y frente a las instalaciones de la Secretaría de Movilidad (Semovi), para exigir justicia por la muerte de un ciclista arrollado recientemente por una unidad de la Ruta 37 en la alcaldía Iztapalapa.

Alrededor de 15 personas cerraron la circulación en ambos sentidos como forma de presión hacia la autoridad. Los manifestantes señalaron que tenían una reunión programada a las 13:00 horas con el titular de Semovi; sin embargo, afirmaron que éste no se presentó, lo que detonó su inconformidad.

Lee también: Alcaldía Álvaro Obregón retira 300 metros cúbicos de tierra tras deslave de talud que causó afectaciones a un vehículo y una motocicleta

Los ciclistas señalaron que buscan una respuesta clara sobre las acciones que tomará el Gobierno capitalino respecto a la seguridad vial y sobre el caso del compañero atropellado, cuyo fallecimiento generó indignación entre colectivos y usuarios de bicicleta.

El bloqueo provocó afectaciones vehiculares en la zona, mientras que autoridades de tránsito implementaron desvíos para agilizar la circulación. Los manifestantes advirtieron que continuarán con acciones de presión hasta ser atendidos por las autoridades competentes.

🔴 Manifestantes llevaron una corona fúnebre a las instalaciones de la Secretaría de Movilidad de la CDMX para recordar a los ciclistas que han perdido la vida en hechos viales. Con el mensaje “Ni uno más”, exigieron mayor seguridad.pic.twitter.com/VU6650MIaV — Azucena Uresti (@azucenau) December 2, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr