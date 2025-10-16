Un automovilista cuyo vehículo quedó atorado en la orilla de un canal en la alcaldía Tláhuac, tuvo que ser auxiliado por personal del Heroico Cuerpo de Bomberos y de la Policía de la Ciudad de México.

El joven circulaba en su auto compacto por la avenida Las Torres, en la colonia Tempiluli, cuando perdió el control y terminó cayendo en un canal que está a la orilla de la vialidad.

Los oficiales solicitaron el apoyo de bomberos y entre ambos servidores realizaron maniobras para sacar el auto. Foto: Especial.

A pesar de los intentos del automovilista para salir en su auto, no lo logró, por lo que pidió ayuda de policías que patrullaban en la zona.

Los oficiales solicitaron el apoyo de bomberos y entre ambos servidores realizaron maniobras para sacar el auto de la zanja.

Una vez que el automovilista confirmó que su coche funcionaba con normalidad se retiró del lugar.

