El multihomicidio que tuvo lugar durante un fiesta patronal en San Francisco Tlaltenco, en Tláhuac, fue por una discusión interna y no por un grupo que haya llegado de fuera, aseveró la jefa de Gobierno, Clara Brugada; y afirmó que hay un probable responsable de estos hechos detenido.

“Se da en una discusión interna, no es por un grupo que haya llegado de fuera, están las investigaciones pero se da en una riña, en medio de una celebración en un domicilio, esto creo que es importante decirlo”, dijo.

Brugada Molina hizo un llamado a resolver de manera pacífica cualquier conflicto y hacer a un lado los actos de violencia en este tipo de celebraciones.

“Estos hechos se dan en un lugar donde se celebraba una fiesta patronal, la participación de mucha gente en Tlaltenco; afortunadamente ya se tiene un detenido”, dijo.

Señaló que es sobre todo en los pueblos donde se llevan a cabo este tipo de eventos, por lo que pidió tomar en cuenta que estos festejos son para convivir.

“Tenemos que tener cuidado en que el objetivo principal es la convivencia, tenemos que cuidar la violencia que se puede desatar a partir de discusiones, le apostamos a la resolución pacífica de cualquier conflicto, nada justifica ningún homicidio”, dijo.

Sobre esto, la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, confirmó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) logró la detención de uno de los probables responsables y se “está dando toda la prioridad” a la investigación.

