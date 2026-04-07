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Acolman, Mex.– Un entre un autobús de pasajeros y un tráiler provocó que 13 personas resultaran lesionadas en la autopista México-Tulancingo.

De acuerdo a reportes, la unidad de pasajeros de la línea "Teotihuacanos" chocó al tráiler cuando circulaban a la altura del municipio de , en dirección a la Ciudad de México.

El impacto causó que 13 personas resultaran lesionadas y a 6 les llevaron a un hospital de la zona para ser atendidos, tras presuntamente chocar porque el conductor de un vehículo particular intentó rebasar al tráiler.

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Elementos de Protección Civil y Bomberos de Acolman llegaron al sitio para atender a los heridos y a quienes sufrieron debido crisis nerviosas.

Por este accidente vehicular se vio afectada la circulación sobre la autopista México-Tulancingo, sitio al que llegaron elementos de la Guardia Nacional División Carreteras para resguardar el espacio en tanto las unidades de emergencia actuaban para prestar la atención médica prehospitalaria.

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pjm

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