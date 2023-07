Usuarios de la Línea 12 del Metro, en la que ayer cinco estaciones entraron en operación en día hábil tras su reapertura el sábado pasado, aseguraron que la utilizan con miedo y más por necesidad que por gusto.

“Pueden más las prisas que otra cosa. Me hago dos horas a la universidad, ahora espero hacer hasta una hora menos”, comentó Cassandra en la estación Periférico Oriente.

El servicio este lunes fue ágil. Adentro, personal de la policía capitalina orientaba a los usuarios mientras afuera los servicios de Metrobús, Trolebús y RTP ucieron más desahogados.

“Sí es de mucha ayuda, aunque son apenas cinco estaciones sí avanza uno. Afuera el tráfico es horrible y pierde uno mucho tiempo. Creo que lo más urgente es el tramo que falta porque de ahí es de donde viene toda la gente”, dijo Carlos, quien aseguró que los accidentes pasan en todos lados y no sólo en el Metro.

Una vez habilitadas las estaciones de Culhuacán a Periférico Oriente, los usuarios no dudaron en subirse, pues, dijeron, nada es más rápido que el Metro. “Afuera es una bronca, se le meten al carril del Metrobús, se estacionan donde sea y no dejan pasar el Trolebús y es un desmadre aunque tengan carril preferencial, tardan horas en llegar y aunque no lo creas con estas cinco estaciones avanzamos un buen”.

Adentro unos daban un brinquito para comprobar que “todo esté bien construido” y otros en cuanto los vagones atravesaban el tramo elevado, sin querer, se aferraban más al asiento o barrotes para sostenerse. “Va tomar tiempo acostumbrarse, vamos a seguir con miedo pero ni modo, es la manera más rápida para movernos desde aquí”, dijo la señora Margarita.

Los oficiales de tránsito y los usuarios de las líneas terrestres auxiliares, también agradecieron la apertura del tramo: “Sí va a ayudar mucho, los sábados toda esta zona es un desastre porque muchos vienen al tianguis de Las Torres y todo se complica, pero es un avance importantes aunque el lado bueno es justamente el último.

“Mucha gente llega desde lo más alejado de aquí, de Mixquic, Milpa Alta, Tláhuac y no hay otra manera de llegar a cualquier punto medio de la Ciudad que el Metro. Entiendo que está mal de origen, pero sí se puede corregir o arreglar, que se haga porque es vital para todos nosotros”, detalló Ramón, universitario quien se alegró de que al menos ayer llegaría a tiempo a su primera clase en Ciudad Universitaria.