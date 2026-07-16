El presupuesto para el programa social Mercomuna en 2026 será de mil 451 millones 277 mil 380 pesos, lo cual representa un aumento del 59.48%, en comparación con lo destinado en el año anterior de 910 millones de pesos.

De acuerdo con la Gaceta Oficial, con este programa, además de beneficiar a los 335 mil hogares registrados en el padrón del año pasado, para 2026 se incorporarán 233 mil 667 nuevos beneficiarios, para quienes se contempla un apoyo total variable según su mes de ingreso.

La Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (Sapci) establece que el presupuesto de este año se distribuirá en hasta tres ministraciones de mil pesos cada una, dos en el mes ade agostoy una en septiembre.

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En ese sentido, las personas que se integren en agosto recibirán dos ministraciones de mil pesos cada una; pero quienes se integren en septiembre recibirán una ministración de mil pesos.

Respecto a la distribución del gasto, la Secretaría detalla que se destinará el 7% del presupuesto en gastos de operación, equivalente a 94 millones 943 mil 380 pesos en recursos para el pago de servicios logísticos, material gráfico institucional, servicios de impresión, papelería y servicios financieros.

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Por lo tanto, mil 356 millones 334 mil pesos serán para apoyo a las personas beneficiarias.

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La Sapci indicó que el objetivo del programa es contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las personas de bajo Índice de Desarrollo Social (IDS) en la capital a través de la entrega de vales canjeables en mercados y comercios locales.

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