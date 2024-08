Si te interesa participar en la próxima edición del Maratón Internacional de la Ciudad de México, la Secretaría de Salud capitalina (Sedesa) emitió una serie de recomendaciones para evitar lesiones y otros riesgos a la salud.

El evento tendrá lugar el próximo domingo 25 de agosto. Se espera la participación de 30 mil corredores, quienes se darán cita a partir de las 5:45 de la mañana sobre la avenida Insurgentes Sur, entre el edificio de la Biblioteca Central y Estadio Olímpico Universitario de la UNAM para seguir una ruta de 42 kilómetros hasta la meta, ubicada en el Zócalo de la CDMX.

Aquí puedes conocer la ruta que tendrán los corredores durante el Maratón Internacional de la CDMX:

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1gUv0lpV66qBmLtRQ6eiGtF3zs8AiKCg&ll=19.33212800000001%2C-99.190051&z=13

Recomendaciones si participas en el Maratón Internacional de la CDMX

José Carlos Guerrero Ascencio, director ejecutivo de Urgencias y Atención Pre-hospitalaria de la Sedesa, comentó que participar en un maratón implica un alto esfuerzo físico, por lo que las y los participantes deben prepararse con antelación.

Por ello, previo al evento deportivo se recomienda tener una preparación y entrenamiento programado conforme a la edad, condición física y distancia objetivo a recorrer. Para ello, se debe seguir un plan de alimentación balanceada y descanso, todo indicado por un médico especialista.

En caso de presentar algún factor de riesgo, como hipertensión arterial, diabetes, colesterol alto, tabaquismo u otra enfermedad crónica, la participación en el evento se debe poner a consideración de un médico.

En un comunicado, el especialista recomendó a los participantes no competir si en días previos fueron tratados por alguna infección o enfermedad; asimismo, aconseja no correr si se presentan lesiones no tratadas. Se sugiere visitar al médico con antelación y solicitar una historia clínica completa con antecedentes familiares, pruebas de laboratorio básico, examen clínico cardiológico, electrocardiograma y, en personas mayores de 35 años, una prueba de esfuerzo.

Para las y los competidores que no residan en la Ciudad de México, se debe tomar en cuenta un tiempo de adaptación a la altitud de la región, la presión atmosférica y las diversas condiciones climáticas.

Para el día del evento, la dependencia capitalina recomienda:

- Asistir con ropa y calzado adecuado

- No usar tenis nuevos para evitar la aparición de ampollas y otras lesiones; además, limitan el rango de movimiento al ser menos flexibles

- Realizar ejercicio de calentamiento

- Acudir hidratado y haber consumido alimentos al menos dos horas antes

- Si notas malestar general durante el recorrido, lo ideal es abandonar la competencia

A lo largo del recorrido, los participantes podrán encontrar cada 2.5 kilómetros los servicios de Urgencias y Atención Pre-hospitalaria de la Secretaría de Salud capitalina, que brindarán asistencia médica en caso de ser necesario.

Durante la competencia es importante que los corredores se mantengan hidratados, por lo que se les recomienda beber agua en pequeños tragos y, de ser posible, complementar con geles con carbohidratos cada determinado tiempo; asimismo, no se deben hacer cambios bruscos de ritmo durante la carrera.

Al finalizar el evento, se aconseja trotar o caminar de forma suave entre 5 y 10 minutos para regular el ritmo cardíaco, además de realizar una serie de estiramientos para relajar los músculos. Posteriormente, se sugiere ingerir alimentos ricos en carbohidratos y establecer un plan de recuperación a base de ejercicio y descansos para los siguientes días.

