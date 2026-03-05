Ecatepec, Méx.— La tarde de ayer elementos de corporaciones de los tres niveles de gobierno realizaron un cateo en un inmueble de la comunidad de Santa María Chiconautla, donde hallaron armas, explosivos y falsos uniformes tácticos de instituciones municipales, estatales y federales. Dos personas fueron detenidas.

El gobierno de Ecatepec informó que se trata de un taller de confección de equipo táctico ilegal, localizado en la Cerrada de Ruiz Cortines.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dio a conocer que en ese lugar, aparentemente, armaban paquetes con uniformes y equipo táctico que luego enviaban a otros estados, entre ellos Jalisco y Oaxaca, a veces por paquetería, a una organización delictiva.

Tras el cateo realizado se hallaron al menos 50 chalecos de fabricación artesanal, placas y paneles balísticos artesanales, cartuchos útiles y percutidos, un lanzallamas, una granada de gas lacrimógeno, una granada de fragmentación y pirotecnia, además de una manta supresora usada por personal antiexplosivos de las fuerzas de seguridad para contener alguna detonación.

Elementos del Sector 14 de la Policía Municipal y de la fiscalía detuvieron a una mujer y un hombre quienes vestían ropa táctica y que portaban diversas dosis de estupefacientes, por lo que fueron remitidos por los delitos de uso indebido de uniformes, insignias, distintivos o condecoraciones y delitos contra la salud.

Rafael Daniel “N”, de 41 años, portaba una chamarra negra con logotipos de la FGJEM en la espalda, y escudo de la Policía de Investigación (PDI), además de siete bolsas tipo ziploc con una substancia granulada con características propias del cristal; y Jenifer Evelyn “N” de 20 años, quien vestía una playera gris con estampado de FGJEM y escudo de PDI, en posesión seis bolsas transparentes con hierba verde seca, con características de la marihuana.

En la zona se realizó un operativo de seguridad perimetral con elementos de la Policía Metropolitana, binomios caninos, Grupo de Operaciones Especiales, elementos del sector 14, Marina y la Policía Estatal, para establecer un dispositivo de seguridad a personal de la fiscalía durante la ejecución de la orden de cateo, otorgada por un juez de control.

Al lugar ingresaron policías de investigación, peritos en criminalística, binomios caninos de la Policía Metropolitana y personal del Grupo Anti explosivos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina.

La fiscalía mexiquense informó que también se encontraron dos altares dedicados a la Santa Muerte, uno de ellos con imágenes de tamaño de humanos y el otro más pequeño.