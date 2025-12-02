Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aseguraron mil 863 toneladas de autopartes mediante la Operación Cazador, parte de la Estrategia de Combate al Delito de Robo de Vehículo, Motocicletas y Venta Ilegal de Autopartes del Gobierno capitalino.

El decomiso se logró a través de 20 cateos realizados en inmuebles relacionados con el desmantelamiento, acopio o venta ilegal de autopartes en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Coyoacán, Xochimilco y Tláhuac.

Los mayores aseguramientos se registraron en Cuauhtémoc: en la colonia Morelos se decomisaron mil toneladas y en Ex Hipódromo de Peralvillo 500; mientras que en en Santa María Aztahuacán, en Iztapalapa, el decomiso fue de 20, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Por su parte, el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) realizó 10 verificaciones administrativas en establecimientos para constatar que contarán con la documentación necesaria para operar.

Los cateos se ejecutaron del 12 al 27 de noviembre de 2025 y contaron con el apoyo de personal de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Los inmuebles quedaron al resguardo de autoridades policiales y lo asegurado fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público para continuar las investigaciones.

