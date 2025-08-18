Agentes locales y federales catearon un inmueble, en la colonia Federal, en la alcaldía Venustiano Carranza, que presumen era utilizado para la venta de droga y tras las acciones aseguraron 160 dosis entre cocaína, metanfetamina y marihuana.

Asimismo, detuvieron a dos hombres, uno de 25 años que dijo ser ciudadano venezolano, y uno 49 años de edad, quien dijo ser ciudadano de Colombia, reportó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Lo anterior fue resultado de un seguimiento a una investigación por la venta de droga en la cual los policías de la SSC identificaron un domicilio ubicado en calles de la colonia Federal, el cual, al parecer, era utilizado para la venta de narcóticos, por lo cual implementaron estrategias de inteligencia, vigilancias fijas y móviles, así como recorridos de reconocimiento.

“Fue así como, con los datos de prueba obtenidos en las indagatorias fueron entregados por un agente del Ministerio Público a un Juez de Control, quien liberó el mandamiento ministerial para intervenir en dicho inmueble; por ello, se realizó un despliegue operativo en el que se actuó sin uso de violencia y en estricto apego a los protocolos de actuación policial, uso de la fuerza, así como respeto a los derechos humanos”, explicó.

Por lo anterior, los detenidos fueron informados de sus derechos constitucionales y, junto con la aparente droga asegurada, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso.

Asimismo, el inmueble quedó sellado y se encuentra bajo resguardo policial mientras continúan las indagatorias.

En el operativo participaron uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México, y con apoyo de las Secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina Armada de México (SEMAR) y de la Guardia Nacional (GN).

