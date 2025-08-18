Más Información

"El Mayo" se une al coro; acuerdos convierten a narcos en informantes

Adán Augusto llega a Palacio Nacional para reunirse con Sheinbaum; evita dar declaraciones sobre Hernán Bermúdez

Emiten sentencia en caso Ciro Gómez Leyva; dan 11 años de prisión a dos involucrados

Trump afirma que ya “organiza” reunión entre Putin y Zelensky; Kremlin señala sólo se abordó "elevar" nivel de representación en diálogos

Y a todo esto, Beatriz Gutiérrez estaba en Minatitlán; columna de Sabina Berman

Pablo Gómez departe con moneros del Chamuco; ofrece pluralidad y mesas de trabajo para reforma electoral

Agentes locales y federales catearon un inmueble, en la colonia Federal, en la alcaldía , que presumen era utilizado para la venta de droga y tras las acciones aseguraron 160 dosis entre cocaína, metanfetamina y marihuana.

Asimismo, detuvieron a dos hombres, uno de 25 años que dijo ser ciudadano venezolano, y uno 49 años de edad, quien dijo ser ciudadano de Colombia, reportó la (SSC).

Lo anterior fue resultado de un seguimiento a una investigación por la venta de en la cual los policías de la SSC identificaron un domicilio ubicado en calles de la colonia Federal, el cual, al parecer, era utilizado para la venta de narcóticos, por lo cual implementaron estrategias de inteligencia, vigilancias fijas y móviles, así como recorridos de reconocimiento.

Aseguran 160 dosis de droga en la alcaldía Venustiano Carranza (18/08/2025). Foto: Especial
“Fue así como, con los datos de prueba obtenidos en las indagatorias fueron entregados por un agente del Ministerio Público a un Juez de Control, quien liberó el mandamiento ministerial para intervenir en dicho inmueble; por ello, se realizó un despliegue operativo en el que se actuó sin uso de violencia y en estricto apego a los protocolos de actuación policial, uso de la fuerza, así como respeto a los derechos humanos”, explicó.

Aseguran 160 dosis de droga en la alcaldía Venustiano Carranza (18/08/2025). Foto: Especial
Por lo anterior, los detenidos fueron informados de sus derechos constitucionales y, junto con la aparente droga asegurada, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso.

Asimismo, el inmueble quedó sellado y se encuentra bajo resguardo policial mientras continúan las indagatorias.

En el operativo participaron uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México, y con apoyo de las Secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina Armada de México (SEMAR) y de la Guardia Nacional (GN).

Aseguran 160 dosis de droga en la alcaldía Venustiano Carranza (18/08/2025). Foto: Especial
