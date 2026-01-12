La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa, estimó que la rehabilitación del edificio dañado por una explosión por acumulación de gas en Paseos de Taxqueña, durará de ocho meses a un año.

En entrevista en el sitio del percance, la funcionaria detalló que la seguridad de las y los vecinos estará garantizada con esta rehabilitación.

“Esto lleva un proceso, primero hacer un estudio, hacer un proyecto ejecutivo y empezar la reconstrucción; entonces creemos que mínimamente esto se va a llevar de ocho meses a un año. Será totalmente segura (la reconstrucción), ese es el tiempo necesario para poderles entregar un buen producto”, sostuvo.

Por la tarde, la alcaldía Coyoacán reportó que, de acuerdo con información de la Secretaría de Vivienda, después de haber hecho la revisión correspondiente y el estado que mantiene estructuralmente el edificio, será necesario desalojar de manera completa seis departamentos —de 24—, en donde habrá una intervención mayor para la rehabilitación del edificio.

En el resto de los departamentos, según la propia secretaría, no será necesaria la desocupación total; sin embargo, durante el tiempo que duren los trabajos, lo que quede en el sitio será resguardado de manera permanente.

Hay tres hospitalizados

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, informó que dos personas más que resultaron lesionadas a causa de la explosión por acumulación de gas en la colonia Paseos de Taxqueña ingresaron a un hospital privado.

Con esto, ya suman tres las personas que aún permanecen hospitalizadas por el percance ocurrido el pasado viernes.

Asimismo, comentó que este domingo los vecinos afectados por esta explosión pudieron ingresar por sus pertenencias de valor y papeles importantes y que hoy los apoyarán con un servicio de mudanza para que puedan sacar sus demás pertenencias.

Reiteró que la alcaldía y el Gobierno central respaldarán a los vecinos que lo soliciten con una ayuda para renta, y que actualmente los apoyan con hospedaje en un hotel al sur de la Ciudad de México.