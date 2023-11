La alcaldía Cuauhtémoc inició la remodelación de la Calle Génova en la Zona Rosa, con la intención de recuperar su antiguo “esplendor” afirmó la edil de la demarcación.

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, informó que inició la remodelación de la calle de Génova, localizada en la Zona Rosa, con intención de retirar el comercio informal en vía pública. “Actuamos conforme a derecho porque no tienen permisos; de tal suerte que no se podrán instalar más (…) pese a que lleven manifestantes o golpeadores, no vamos a ceder”, afirmó la alcaldesa.

Sin embargo, reiteró que “Génova quedará liberada, pues, se recuperará el esplendor en la Zona Rosa”, misma que no puede ser usada como tianguis, afirmó.

Lee también Línea 9 del Metro: Anuncian fecha para cierre del tramo de Pantitlán a Velódromo

Dijo que en los tianguis existen espacios específicos para que quienes se dedican al comercio en vía pública puedan generar su ingreso y afirmó que su administración no busca quitar empleos a la ciudadanía.

Zona Rosa. Foto: Especial

Por medio de un comunicado, la alcaldía informó que se les dio aviso de este operativo a las organizaciones de comerciantes de la zona, mismas que, según afirma el comunicado, operan bajo el amparo de la Familia Sánchez Barrios, líderes de más de 200 puestos de comercio informal ubicados en Zona Rosa.

La alcaldesa informó que también se iniciaron las conversaciones con la Familia Sánchez Barrios, por lo que se instalará la mesa de diálogo respectiva.

Lee también Vecinos bloquean Circuito Interior; piden retiro de migrantes de la calle Constantino

La alcaldesa, Sandra Cuevas, reiteró que la Zona Rosa es icono de una de las más gloriosas etapas de crecimiento, desarrollo y difusión de la cultura para la Ciudad de México y del mismo país.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss