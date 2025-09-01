Con motivo del inicio del ciclo escolar 2025-2026, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementó, desde las 06:00 horas del lunes 1 de septiembre, el operativo “Regreso a Clases Seguro 2025”, con el objetivo de resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y padres de familia en los planteles de la capital.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, anunció que en este operativo participaron 15 mil mujeres y hombres policías de la Policía Preventiva, la Policía Bancaria e Industrial (PBI), la Policía Auxiliar (PA) y la Subsecretaría de Control de Tránsito.

Para reforzar las acciones, la SSC dispuso de mil 410 vehículos oficiales, 28 motocicletas, cinco grúas, nueve motoambulancias, siete ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como de un helicóptero de los Cóndores, que realizó sobrevuelos de prevención y vigilancia.

El despliegue abarcó la presencia policial en los accesos e inmediaciones de escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos, con énfasis en los horarios de entrada y salida.

En distintos planteles, oficiales de la PBI, sectoriales y de la Dirección de Seguridad Escolar brindaron acompañamiento y apoyo a estudiantes, personal docente y padres de familia.

“El objetivo fue claro: salvaguardar la integridad física y patrimonial de estudiantes y personal docente, así como de toda la comunidad escolar en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, garantizando con ello un regreso a clases seguro para todas y todos”, señaló el secretario Vázquez Camacho.

La SSC también instruyó a los Jefes de Cuadrante a visitar los centros escolares para mantener comunicación directa con autoridades educativas, y reforzó la presencia policial en planteles de educación básica, media y media superior.

