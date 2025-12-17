Derivado de las fuertes lluvias registradas la tarde de este miércoles, un árbol de aproximadamente 10 metros de altura colapsó sobre los carriles centrales de Paseo de la Reforma, a la altura de la colonia Cuauhtémoc, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Árbol cae en Paseo de la Reforma, daña estructura metálica; hay interrupción de servicio de Línea 7 del Metrobús. Foto: Juan Carlos Williams

La caída del árbol provocó daños en una estructura metálica, además de la interrupción del servicio de la Línea 7 del Metrobús, que circula sobre esta importante vialidad. El incidente generó afectaciones a la movilidad vehicular en la zona.

Lee también: “No debió pasar” acto de violencia en Congreso de CDMX, pero diputadas involucradas no tendrán sanción: Xóchitl Bravo

Al sitio acudieron servicios de emergencia para realizar el retiro del árbol y evaluar los daños, con el fin de restablecer la circulación y el servicio del Metrobús lo antes posible.

Árbol cae en Paseo de la Reforma, daña estructura metálica; hay interrupción de servicio de Línea 7 del Metrobús. Foto: Juan Carlos Williams

Autoridades recomendaron a la población extremar precauciones, evitar transitar por zonas con encharcamientos o arbolado denso y mantenerse atenta a los comunicados oficiales ante la persistencia de lluvias en la capital.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr