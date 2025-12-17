Más Información
Derivado de las fuertes lluvias registradas la tarde de este miércoles, un árbol de aproximadamente 10 metros de altura colapsó sobre los carriles centrales de Paseo de la Reforma, a la altura de la colonia Cuauhtémoc, en la alcaldía Cuauhtémoc.
La caída del árbol provocó daños en una estructura metálica, además de la interrupción del servicio de la Línea 7 del Metrobús, que circula sobre esta importante vialidad. El incidente generó afectaciones a la movilidad vehicular en la zona.
Al sitio acudieron servicios de emergencia para realizar el retiro del árbol y evaluar los daños, con el fin de restablecer la circulación y el servicio del Metrobús lo antes posible.
Autoridades recomendaron a la población extremar precauciones, evitar transitar por zonas con encharcamientos o arbolado denso y mantenerse atenta a los comunicados oficiales ante la persistencia de lluvias en la capital.
dmrr/cr
