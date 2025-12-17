Más Información

Derivado de las registradas la tarde de este miércoles, un árbol de aproximadamente 10 metros de altura colapsó sobre los carriles centrales de Paseo de la Reforma, a la altura de la colonia Cuauhtémoc, en la .

Árbol cae en Paseo de la Reforma, daña estructura metálica; hay interrupción de servicio de Línea 7 del Metrobús. Foto: Juan Carlos Williams
La caída del árbol provocó daños en una estructura metálica, además de la interrupción del servicio de la , que circula sobre esta importante vialidad. El incidente generó afectaciones a la movilidad vehicular en la zona.

Al sitio acudieron servicios de emergencia para realizar el retiro del árbol y evaluar los daños, con el fin de restablecer la circulación y el servicio del Metrobús lo antes posible.

Árbol cae en Paseo de la Reforma, daña estructura metálica; hay interrupción de servicio de Línea 7 del Metrobús. Foto: Juan Carlos Williams
Autoridades recomendaron a la población extremar precauciones, evitar transitar por zonas con encharcamientos o arbolado denso y mantenerse atenta a los comunicados oficiales ante la persistencia de lluvias en la capital.

