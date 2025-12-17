La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta naranja y alerta amarilla ante el pronóstico de bajas temperaturas para la madrugada y mañana del jueves 18 de diciembre.

De acuerdo con la dependencia, se esperan temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius en la alcaldía Tlalpan entre las 00:00 y las 09:00 horas. Asimismo, se prevén temperaturas de 4 a 6 grados en Milpa Alta y Xochimilco, en el mismo periodo.

Ante estas condiciones de frío intenso, la SGIRPC recomendó extremar precauciones con menores de edad y adultos mayores, mantener ventilación adecuada en caso de usar calentadores o chimeneas, así como aplicar crema hidratante para proteger la piel.

Lee también Metro CDMX activa Operativo Cero Pirotecnia; refuerzan seguridad en las 12 líneas

También exhortó a la población a usar al menos tres capas de ropa, evitar cambios bruscos de temperatura, ingerir abundante agua y consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C. Además, se recomendó lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial, y acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar algún malestar.

Para emergencias, la ciudadanía puede comunicarse al 911, a Locatel al 55 5658 1111, o a la SGIRPC al 55 5683 2222

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL