Una intensa lluvia se registra este miércoles en zonas del centro y sur de la Ciudad de México, mientras que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta naranja en la alcaldía Tlalpan ante el pronóstico de fuertes heladas.

De acuerdo con la dependencia, la interpretación más reciente de imágenes satelitales muestra nubosidad asociada a lluvias en demarcaciones del sur, centro, poniente y oriente de la capital. Estas condiciones podrían permanecer durante la tarde y la noche, por lo que se exhorta a la población a mantenerse informada a través del Sistema de Alerta Temprana.

☔️ ¡Tláloc sigue presente! ☔️



🌧️ Así la fuerte lluvia que se registra esta tarde en la zona centro de la Ciudad de México.



Para esta tarde se prevé ambiente cálido, cielo mayormente nublado y lluvias dispersas con chubascos ocasionales en gran parte de la ciudad. Además, se esperan vientos de componente sur de 5 a 20 km/h, con rachas menores a 35 km/h.

En contraste, durante la madrugada y la mañana se pronostica un ambiente muy frío en el sur de la capital, principalmente en zonas altas, lo que motivó la activación de la alerta en Tlalpan.

Autoridades recomiendan tomar precauciones, evitar cambios bruscos de temperatura, conducir con cuidado ante pavimento mojado y seguir los comunicados oficiales de la SGIRPC ante cualquier actualización de las condiciones meteorológicas.

