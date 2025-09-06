Apoyar a niñas, niños y adolescentes en su educación es un trabajo compartido entre los padres de familia y las autoridades, indicó el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín.

Durante la asamblea informativa Beca Rita Cetina que se llevó a cabo en el Teatro de la Juventud, más de mil 500 personas conocieron los distintos canales que se han instaurado para la inscripción de los jóvenes que ingresan y cursan el nivel secundaria, primera población con el que se iniciará el proceso y que forman parte de más de 130 mil estudiantes de la Álvaro Obregón, tercera demarcación más poblada de la CDMX.

López Casarín destacó el esfuerzo que desde el Gobierno de México, con la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha hecho para que niñas, niños y adolescentes cuenten con apoyos que les permitan estudiar y desarrollarse de manera integral.

Instó a que como comunidad se debe cuidar de los menores de edad, poniendo atención en las necesidades de sus escuelas para que tengan espacios de desarrollo sanos.

Destacó que la beca Rita Cetina es parte de muchos otros programas y acciones que se están llevando a cabo en todos los niveles, como Auxilio Escolar y Uno, dos, tres por mi Escuela, que lleva a cabo el Gobierno de la Ciudad.

Leer también: Se incendia fábrica de aceites Maravilla en Tlalnepantla; el fuego ya fue controlado

Apoyar a niñas, niños y adolescentes en su educación es un trabajo compartido entre los padres de familia y las autoridades, indicó el Alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín. Foto: Especial.

“Porque los niños son nuestro presente, debemos darles todas las herramientas necesarias para continuar estudiando, que sepan que cuando están en clases, toda una institución está cuidando de ellos”, comentó.

Reconoció la labor de Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, quien encabezó la asamblea y atendió dudas de alumnos, padres y madres de familia.

El titular de la SEP expresó que la presidenta Sheinbaum tiene un compromiso con la educación y con la calidad de vida de las familias, por lo que implementa políticas públicas que permitan reducir las brechas de desigualdad y garantizar educación digna y de calidad para todas y todos.

La Beca Rita Cetina está destinada a familias con alumnos inscritos en preescolar, primaria o secundaria, en escuelas públicas del país.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr