La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), a través de la Dirección de Gestión del Bosque de San Juan de Aragón (DGBSJA), informó que el próximo domingo 8 de febrero, a partir de las 10:00 horas, se llevará a cabo el Festival del Día Mundial de los Humedales en el andador central del lago, ubicado en el acceso 8 de este espacio natural.

A través de un comunicado, señaló que el festival contará con una programación enfocada en reconocer y valorar las prácticas y saberes de las comunidades que han convivido históricamente en armonía con los humedales, destacando la importancia de estos ecosistemas para la conservación ambiental y la biodiversidad en la capital del país.

Como parte de las actividades académicas, detalló que a las 11:00 horas se impartirá la conferencia “Humedales artificiales, desde lo ancestral y hacia el porvenir”, a cargo del doctor Víctor Manuel Luna Pabello, de la Facultad de Química de la UNAM e integrante del Grupo Académico Interdisciplinario Ambiental (GAIA); posteriormente, a las 11:30 horas, el doctor José Luis Gómez Márquez, de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, ofrecerá la ponencia “Importancia del recurso agua para la biodiversidad”.

Anuncian el Festival del Día Mundial de los Humedales en el Bosque de San Juan de Aragón (26/01/2026). Foto: Especial

Más tarde, a las 12:30 horas, la bióloga Sandra Nayeli González Mateos, del Jardín Botánico de la UNAM, presentará la conferencia “¿Plantas acuáticas en la Ciudad de México? Historia y retos para su conservación”.

Además, indicó que se llevarán a cabo diversas actividades ambientales y educativas con la participación de instituciones como el CINVESTAV, el Instituto de Ecología de la UNAM, el Jardín Botánico de la UNAM, la FES Iztacala, el Laboratorio de Toxicología Acuática de la ENCB, así como dependencias y áreas naturales de la zona oriente del Valle de México.

Explicó que las y los asistentes podrán participar en recorridos guiados por el Humedal de Abanico, impartidos por educadores ambientales del bosque, así como en caminatas de observación de aves migratorias y residentes, a cargo del Grupo de Observación de Aves Zanates Rabiosos.

aov