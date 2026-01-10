Más Información
La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, en conjunto con la Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental (DGCPCA), informó que el primer Mercado de Trueque de 2026 se llevará a cabo el domingo 11 de enero, en el Bosque de San Juan de Aragón, Acceso 1, en un horario de 8:00 a 13:00 horas.
A través de un comunicado, explicó que se recibirán latas de aluminio y fierro, plásticos HDPE, papel y cartón, envases de Tetra Pak, botellas de vidrio, PET, residuos electrónicos y eléctricos, así como empaques flexibles (BOPP y PEBD); además, también estarán recibiendo donaciones de aceite de cocina usado y cápsulas de café. Todos los residuos deberán entregarse limpios, separados y ordenados.
En esta edición señaló que se recibirán árboles de Navidad y plantas de nochebuena, con el objetivo de evitar que estos desechos terminen en tiraderos clandestinos o espacios naturales.
Precisó que no se aceptarán focos, ropa, tapitas, residuos voluminosos, cartón de huevo, unicel ni juguetes.
Indicó que los materiales entregados serán pesados y canjeados por puntos verdes, los cuales podrán utilizarse para obtener hortalizas, plantas y otros productos sustentables; el peso mínimo por persona será de un kilogramo y el máximo de cinco kilogramos.
Con esta iniciativa detalló que busca fortalecer la cultura ambiental, hábitos responsables y contribuir a la conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y la mitigación del cambio climático en la capital.
