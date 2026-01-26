Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) atendieron el reporte de un incendio al interior de una vivienda ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, donde realizaron el rescate de una mujer con síndrome de Down que se encontraba dentro del inmueble.

El incidente ocurrió el domingo 25 de enero, luego de que operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente reportaron la presencia de humo proveniente de un domicilio localizado en el cruce de las calles Nicolás Leblanc y Samuel F. B. Morse. Al lugar acudieron oficiales de la SSC para verificar la situación.

Una vez en el sitio, los policías acordonaron el área y desalojaron a personas de domicilios aledaños como medida preventiva. En el lugar, una mujer de 79 años, propietaria del inmueble, informó que al interior se encontraba una mujer con síndrome de Down que no respondía a los llamados.

Mujer fue sacada del domicilio por una ventana (26/01/2026). Foto: Especial

Los oficiales implementaron un dispositivo para ingresar al domicilio y, desde una ventana, ubicaron a la mujer. Con apoyo de un ciudadano, uno de los policías logró extraerla por el exterior del inmueble y trasladarla a un punto seguro.

Paramédicos de Protección Civil brindaron atención prehospitalaria a la mujer, de aproximadamente 30 años de edad, quien presentó una crisis neuroconversiva. Tras ser estabilizada en el lugar, no fue necesario su traslado a un hospital y quedó bajo observación hasta el arribo de sus familiares.

Posteriormente, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, en coordinación con policías de la SSC, sofocó el incendio y realizó labores de enfriamiento para evitar la propagación del fuego y evaluar los daños materiales.

