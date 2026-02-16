Cuautitlán, Méx.— Para ampliar las vías como parte del proyecto del Tren México-Querétaro, trabajadores comenzaron a abrir esta semana la avenida Ferrocarriles Nacionales Oriente, a la altura del pueblo de San Mateo Ixtacalco.

Lo anterior ocasiona cortes a la circulación y tráfico lento en calles aledañas de la comunidad, bajas ventas en los comercios instalados en la zona que se encuentra en obras y molestia entre la población, que señaló que no le han dado informes detallados.

Érika Morales, vecina de San Mateo Ixtacalco, manifestó que aun cuando han pedido detalles del proyecto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) nos ha expuesto y se ha limitado a desarrollar algunas acciones como el derribo de árboles, retiro de una ciclovía y de un paso vehicular que estaba abandonado desde hace más de 30 años.

“Lo que pedimos es que sea elevado el paso por San Mateo, que no nos modifiquen nuestro estilo de vida, porque si no es por arriba seguramente nos van a cortar los pasos que hay para los coches. Ahora ya abrieron y no es como que nos avisen con anticipación para prevenirnos. Aquí ya es una zona de obras totalmente y con poca información”, declaró Morales.

La mujer agregó que la circulación sobre la avenida 20 de Noviembre, en la 16 de Septiembre y en las calles 5 de Mayo y Francisco Sarabia se ha colapsado durante las horas de salidas escolares en esta semana, debido a las obras para ampliar las vías que provocan la reducción del espacio para la movilidad de los vehículos.

En los cruces de las mencionadas vialidades hay personal conocido como bandereros, quienes ayudan a dar movilidad y que el tránsito de los automóviles, transporte público y de carga no termine atrapado por el constante flujo; sin embargo, ante la desesperación o prisa, hay quienes no hacen caso, dijo la vecina de San Mateo Ixtacalco.

Para Gabriel Lemus, comerciante en una tienda de abarrotes, el proceso está avanzando sin orden y el impacto en las ventas ya comienza a reflejarse, ya que “conforme están cerrando la calle primero para quitar el puente y ahora para cortarle un cacho a la avenida, la gente que se paraba a comprar ya no lo hace. Ya no hay donde se paren”.

Y los clientes que no llegaban en auto, dijo, no se están acercando debido a la cantidad de polvo que está levantando el proceso de la apertura de la vialidad Ferrocarriles Nacionales Oriente.

Explicó que la comunidad no tiene una postura negativa contra el proyecto del Tren México-Querétaro. Sin embargo, “sólo queremos claridad, que nos digan cómo será su paso por aquí y qué obras de mitigación nos van a dejar”.