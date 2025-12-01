Más Información

Aproximadamente 100 personas, entre estudiantes y padres de familia de la Universidad de la República Mexicana (UNIREM), realizaron este lunes un bloqueo sobre Avenida Tláhuac, a la altura de Malagón, en la colonia El Vergel, alcaldía Iztapalapa, para exigir cambios en la administración del plantel.

Los manifestantes, quienes mantienen cerrada la vialidad en ambos sentidos, señalaron diversas inconformidades relacionadas con la gestión interna de la universidad. Entre las principales denuncias se encuentran presuntas irregularidades administrativas, así como el cobro de exámenes extraordinarios, situación que —aseguran— ha generado afectaciones económicas y académicas a los alumnos.

Como parte de sus demandas, los inconformes solicitan la destitución de la directora y subdirectora del plantel, a quienes responsabilizan de las decisiones que consideran perjudiciales para el desarrollo educativo de la comunidad estudiantil.

El bloqueo ha generado complicaciones viales en la zona, por lo que autoridades de tránsito recomiendan utilizar rutas alternas

