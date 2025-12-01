Más Información
Sheinbaum: Agentes de Harfuch reportados como desaparecidos en zona del CJNG ya fueron localizados; están en buen estado, dice
Sheinbaum asegura que salida del fiscal Gertz Manero fue acordada; "inicia una nueva etapa" en FGR, dice
Grecia Quiroz responde a ataques en su contra; "si los perros ladran, es señal de que vamos muy bien", dice
Aproximadamente 100 personas, entre estudiantes y padres de familia de la Universidad de la República Mexicana (UNIREM), realizaron este lunes un bloqueo sobre Avenida Tláhuac, a la altura de Malagón, en la colonia El Vergel, alcaldía Iztapalapa, para exigir cambios en la administración del plantel.
Los manifestantes, quienes mantienen cerrada la vialidad en ambos sentidos, señalaron diversas inconformidades relacionadas con la gestión interna de la universidad. Entre las principales denuncias se encuentran presuntas irregularidades administrativas, así como el cobro de exámenes extraordinarios, situación que —aseguran— ha generado afectaciones económicas y académicas a los alumnos.
Lee también Proponen ampliar subsidio de tenencia en CDMX; sería para automóviles con valor de hasta 550 mil pesos
Como parte de sus demandas, los inconformes solicitan la destitución de la directora y subdirectora del plantel, a quienes responsabilizan de las decisiones que consideran perjudiciales para el desarrollo educativo de la comunidad estudiantil.
El bloqueo ha generado complicaciones viales en la zona, por lo que autoridades de tránsito recomiendan utilizar rutas alternas
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]