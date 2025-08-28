Con artistas como "Los Tecolines", Danny Frank y el grupo "La Era Vintage", la alcaldía Venustiano Carranza celebró el Día del Adulto Mayor ante casi 7 mil personas de estas edades.

"Los adultos mayores son un pilar fundamental en la construcción del tejido social", dijo la alcaldesa, Evelyn Parra, durante el evento.

Los asistentes disfrutaron de alimentos, bebidas refrescantes y, por supuesto, de pastel. Foto: Especial.

En un comunicado, la demarcación aseguró que estos artistas transportaron a los adultos mayores a épocas memorables con sus interpretaciones llenas de energía y nostalgia.

Además de las presentaciones musicales, los asistentes disfrutaron de alimentos, bebidas refrescantes y, por supuesto, de pastel.

Lee también: Vinculan a proceso a padres de bebé abandonado en Tacubaya; están acusados del delito de abandono de persona incapaz

Esto mientras" la música, el baile y la convivencia familiar marcaron el ritmo de una celebración que quedará en la memoria de todos".

Con esta celebración, Evelyn Parra reafirmó su compromiso de continuar impulsando políticas públicas que fortalezcan su bienestar y calidad de vida. "En Venustiano Carranza todos los días son Día del Adulto Mayor".

Casi 7 mil personas disfrutaron de diversos artistas Foto: Especial.

Recordó que la demarcación ya cuenta con la Casa del Adulto Mayor “Benito Juárez” y la Casa del Adulto Mayor “Ignacio López Tarso”, así como con programas de apoyos a Personas Mayores Formadoras del Hogar, destinados a personas adultas mayores.

Precisó que en la alcaldía Venustiano Carranza viven casi 80 mil abuelitos de 60 años y más, a quienes "se les ayuda en sus trámites para apoyos federales y locales".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr